الأربعاء، 18 شعبان 1445 ، 28 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

"مرور الشمالية": ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في عرعر

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المرور
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أعلن الحساب الرسمي لـ"المرور" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في "عرعر".

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وجاء في البيان :" ضبط مرور منطقة الحدود الشمالية قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يمارس التفحيط في مدينة عرعر، معرضًا سلامة الآخرين للخطر".
وتابع :" وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه".

تعدي الإشارة الحمراء :

وفي وقت سابق، أوضحت الإدارة العامة للمرور أن تعدي الإشارة الحمراء تعتبر من مخالفة تنظيمات السير على الطرق، ويترتب عليها غرامة مالية.
جاء ذلك إجابة على سؤال لأحد المواطنين يقول فيه: "أنا تعديتُ الخط عند الإشارة والإشارة حمراء ورجعتُ؛ كم مخالفتها؟".
ونشرت "المرور" جدول المخالفات رقم (2)، الذي يتضمن المخالفات التي تقتضي غرامة مالية لا تقل عن 150 ريالاً ولا تزيد على 300 ريال.

وأوضحت "المرور" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، ان جدول المخالفات رقم (2)، يتضمن غرامة مالية لا تقل عن 150 ريالًا ولا تزيد عن 300 ريال، لمن يرتكب أحد هذه الأمور:
1 - عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول لليمين أو اليسار ­أو التجاوز أو تغيير المسار.
2 - الرجوع إلى الخلف في الطريق العام لمسافة تزيد على عشرين مترًا.
3 - قيام سائق الدراجة الآلية أو العادية - أو ما في حكمهما - بالتعلق بأي مركبة أخرى، أو سحب أو حمل أشياء تعرض مستخدم الطريق للخطر.
4 - مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي.
5 - عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة.
6 - إساءة استعمال منبه المركبة.
7 - عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري.
8 - مخالفة تنظيمات السير على الطرق.
9 - عدم ربط حزام الأمان.
10 - وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها تعوق رؤية السائق.
11 - عدم ترك السائق مسافة كافية بين مركبته والمركبة التي أمامه، تسمح له بتفادي وقوع حادث.
12 - التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا.
13 - التجمهر في موقع الحادث.
14 - قيام السائق بتخطي أرتال المركبات أمام إشارات المرور أو نقاط الضبط الأمني باستخدام كتف الطريق أو المسار المخصص للالتفاف.
15 - عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة.
إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.

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