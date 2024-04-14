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شرطة الرياض تضبط 4 مقيمين ظهروا في مشاجرة جماعية

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المتهمون
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قبضت شرطة منطقة الرياض على 4 مقيمين من الجنسيتين المصرية والباكستانية ظهروا في محتوى مرئي إثر مشاجرة جماعية في مكان عام لخلاف بينهم.اضافة اعلان

إحالتهم للنيابة العامة:

تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وجار القبض على من وثق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

جريمة قتل:


وأمس، قبضت شرطة محافظة جدة على المواطن ناصر هادي حمد آل صلاح لتحرشه بامرأة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
ومؤخرًا، ألقت الشرطة بمنطقة الرياض، القبض على مواطن لقتله رجلاً وامرأة بإطلاق النار عليهما.
وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. 
ونشر الأمن العام عبر حسابه في منصة "إكس"، صورة للمتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث.

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