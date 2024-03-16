عاجل.. استقبال طلبات التسجيل في الاعتكاف بالحرم المكي غداً

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تبدأ الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في استقبال طلبات الاعتكاف بالمسجد الحرام، وذلك اعتباراً من يوم غد (الأحد) وحتى اكتمال العدد.



الالتزام بالضوابط والتعليمات النظامية:



شروط الاعتكاف:



الأعمال التطوعية في المسجد الحرام:

