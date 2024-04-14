شرطة الرياض تداهم وكرا للمخدرات.. وهذا ما تم ضبطه

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيمين من الجنسية الباكستانية لاتخاذهما وحدة سكنية وكرًا لترويج (13,000)قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.



قطاع العارضة بجازان:



الأفواج الأمنية بجازان:



قطاع الحرث بجازان:



حرس الحدود بجازان:



منطقة جازان:



التعاون مع الأمن:

