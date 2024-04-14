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شرطة الرياض تداهم وكرا للمخدرات.. وهذا ما تم ضبطه

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيمين من الجنسية الباكستانية لاتخاذهما وحدة سكنية وكرًا لترويج (13,000)قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.اضافة اعلان
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

قطاع العارضة بجازان:

وفي وقت ستبق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (160) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر>
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الأفواج الأمنية بجازان:

وقبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه (71) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

قطاع الحرث بجازان:

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

حرس الحدود بجازان:

أيضا أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (175) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

منطقة جازان:

فيما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

التعاون مع الأمن:

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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