الإثنين، 15 رمضان 1445 ، 25 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مقيمان ومخالف.. ضبط مروجي مواد مخدرة بعسير وتبوك والباحة

الحرب على المخدرات - حرس الحدود - مكافحة المخدرات - الامن العام
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه (43) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

منطقة تبوك:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة تبوك لترويجه (1.1) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

اضافة اعلان

ضبط مقيم في الباحة:

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

قطاع الربوعة بمنطقة عسير:

وفي وقت سابق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (77) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

منطفة جازان:

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (18880) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

التعاون مع الأمن:

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

اقرأ أيضا

عاجل.. "الأرصاد" يحذر من حالة مطرية تبدأ الخميس على مكة والمدينة والرياض و10 مناطق

الشورى يناقش مشروعي نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية

الآن.. شاهد تساقط أمطار الخير على أبها في عسير

هل يؤثر معاش التأمينات على استحقاق الضمان الاجتماعي؟

أعمال الخير على رأسها.. تعلّم كيف تصبح سعيدًا في 7 خطوات بسيطة؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مكافحة المخدرات 7:19 م الإثنين، 04 مارس 2024

تبوك وجازان.. ضبط مروجي مواد مخدرة وإحالتهم للنيابة العامة

الضمان الاجتماعي 6:00 م الإثنين، 26 فبراير 2024

عاجل.. آلية احتساب دخول الطلب لدورة دراسة الأهلية في الضمان الاجتماعي

أخبار السعودية 1:39 م الإثنين، 26 فبراير 2024

أخبار السعودية.. رواتب الموظفين بالقطاع الحكومي ونتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين

أهم 10 10:00 م الأحد، 25 فبراير 2024

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بتبوك وسبب إيقاف الصرف في حساب المواطن