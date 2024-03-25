مقيمان ومخالف.. ضبط مروجي مواد مخدرة بعسير وتبوك والباحة

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه (43) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.



منطقة تبوك:



قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة تبوك لترويجه (1.1) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط مقيم في الباحة:

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.



قطاع الربوعة بمنطقة عسير:



منطفة جازان:



التعاون مع الأمن:

