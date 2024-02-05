عاجل.. أخبار السعودية.. 30 ثانية للاشتراك في منتج "صح" وتغيير الحساب البنكي في حساب المواطن

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
في 30 ثانية فقط.. كيف تشترك بمنتج صح الإدخاري؟
طرحت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين أمس الأحد، أول دفعة من صكوك الادخار وهو أول منتج ادخاري مخصص للأفراد ومدعوم من الحكومة، وذلك تحت اسم (صح)؛ المشتق من الحروف الأولى لعبارة (صكوك حكومية).
4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في حساب المواطن
حدد حساب المواطن، أربع خطوات لتغيير الحساب البنكي للمسجلين في برنامج الدعم.
منصة مدرستي.. أهم خدمات كادر الطلاب عند تعليق الدراسة
تقدم منصة مدرستي، خدمات تعليمية ومزايا عدة لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.
ميناء الملك عبدالعزيز يحقق أعلى مناولة شهرية في تاريخه
حقق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام أعلى مناولة شهرية في تاريخه خلال شهر يناير 2024م، بمناولة 215,179 حاوية قياسية،
"الزكاة" تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقرارات شهر يناير
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يناير الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 11 فبراير الجاري.
تحويلات الأجانب للخارج تسجل أدنى مستوياتها في 5 سنوات
سجلت تحويلات غير السعوديين إلى الخارج أدنى مستوياتها في 5 سنوات بنهاية العام الماضي 2023، حيث بلغت قيمة التحويلات نحو 124.9 مليار ريال، بمتوسط تحويلات يومية 342.18 مليون ريال.
طريقة الاعتراض الإلكتروني على مخالفات النقل البري
أكدت الهيئة العامة للنقل على أنه يمكنك الآن تقديم الاعتراض الإلكتروني على مخالفات أنشطة النقل البري عبر منصة خدمات المستفيدين من خلال الرابط: http://eservices.tga.gov.sa
"فيتش" العالمية تشيد بمتانة اقتصاد المملكة وحجم أصولها السيادية
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها قررت الإبقاء على تصنيف السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
الهيئة العامة للصناعات العسكرية توقع 11 اتفاقية تعاون
رعى وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، حفل توقيع 11 اتفاقية تعاون، ومذكرة تفاهم مشتركة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية.