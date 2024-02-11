إحباط تهريب أكثر من 1.6 مليون حبة كبتاجون في منفذ الحديثة

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تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب مليون و683 ألف كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.





كبتاجون في تجويف إطارات الشاحنة



الإبلاغ عن عمليات التهريب

