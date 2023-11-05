شاهد.. قوة سيول شعيب الثميلة بالحلوة في حوطة بني تميم بالرياض

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مع استمرار الحالة المطرية والجو المتقلب التي تشهده المملكة، جرت اليوم السيول المتدفقة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار بالثميلة بالحلوة في حوطة بني تميم بالرياض. اضافة اعلان



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول شعيب الثميلة بالحلوة في حوطة بني تميم بالرياض، نتيجة الأمطار الغزيرة.







سيول شعيب الثميله بمركز الحلوة بمحافظة

جنوب

الأحد ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

5 نوفمبر 2023 م

توثيق | بدر ال معدي

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. pic.twitter.com/HmJMk2qBeA 🔴 فيديوسيول شعيب الثميله بمركز الحلوة بمحافظة #حوطة_بني_تميم جنوب #الرياض الأحد ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ5 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ توثيق | بدر ال معدي November 5, 2023

أمطار وسيول على الرياض وحائل ومكة والمدينة



أمطار وسيول على 12 منطقة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.