شاهد.. قوة سيول شعيب الثميلة بالحلوة في حوطة بني تميم بالرياض

مع استمرار الحالة المطرية والجو المتقلب التي تشهده المملكة، جرت اليوم السيول
المتدفقة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار بالثميلة بالحلوة في حوطة بني تميم بالرياض.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول شعيب الثميلة بالحلوة في حوطة بني تميم بالرياض، نتيجة الأمطار الغزيرة.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) November 5, 2023
سيول شعيب الثميله بمركز الحلوة بمحافظة #حوطة_بني_تميم
جنوب #الرياض
الأحد ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
5 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
توثيق | بدر ال معدي
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