غدًا بهذه المناطق.. حالة من عدم الاستقرار الجوي محملة بأمطار رعدية غزيرة

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كشف المركز العربي للمناخ، أنه من المتوقع أن تشهد أجواء المملكة غدًا حالة من عدم الاستقرار الجوي والمحملة بأمطار رعدية عزيرة. اضافة اعلان





تقلبات جوية وأمطار رعدية غزيرة



حالة مطرية على المملكة والعراق والأردن وفلسطين



أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح أنه من من المتوقع ان تتعرض اجزاء واسعة من شمال شرق ووسط المملكة لحالة عدم استقرار جوي محملة بأمطار رعدية غزيرة والتي يرافقها الرعد وهطول زخات البرد , وتستمر الحالة حتى يوم الاربعاء.وأشار إلى اضطرابات جوية سبدأ اعتباراً من مساء الثلاثاء تتركز وسط وشمال الأردن وفلسطين, على ان تمتد لتطال اجزاء عشوائية من سوريا ولبنان وصولاً للمناطق الغربية العراقية، على طول الشريط الغربي، تهطل الأمطار الرعدية الغزيرة في مناطق عشوائية خصوصا وسط وشمال واجزاء من جنوب الأردن وفلسطين.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والقصيم والجوف.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.