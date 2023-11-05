الأحد، 21 ربيع الثاني 1445 ، 05 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. ماذا فعلت الأمطار الغزيرة بطرق أملج في تبوك؟

فغففغف
أمطار تبوك
أ أ

مع استمرار الحالة المطرية والجو المتقلب التي تشهده المملكة، تساقط كميات غزيرة من الأمطار وقطعت الطرق بمركز شثاث شرق أملج في تبوك.اضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت الأمطار بغزارة على طرق أملج بمنطقة تبوك، مع جريان السيول وتساقطت حبات البرد.

أمطار وسيول على تبوك وحائل والرياض ومكة والمدينة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول على 12 منطقة

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.








اقرأ أيضا

وزارة النقل
5:30 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

"النقل": قفزات كبرى وغير مسبوقة في المنظومة والخدمات اللوجستية

أخبار السعودية
4:54 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. قائمة المحظورات الإعلامية وعقوبتها و65 ألف فرصة وظيفية للخريجين

675656
4:45 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

شاهد.. قوة سيول شعيب الثميلة بالحلوة في حوطة بني تميم بالرياض

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
4:38 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

اتخذوا المنازل أوكارًا.. ضربات مباغتة لتجار المخدرات في الرياض وجازان

اقرأ أيضا

19.2 مليار ريال قيمة إنفاق المملكة على البحث والتطوير

المملكة تدين التصريحات المتطرفة لوزير صهيوني بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة

530 ألف متبرع و325 مليون ريال تبرعات للحملة الشعبية لإغاثة فلسطين

4 أيام على إيداع الدفعة الـ 72 من حساب المواطن

بالفيديو.. عصف مطري غزير على الخبة ودلهيان شمال حائل

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

765لا 3:33 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

بالفيديو.. عصف مطري غزير على الخبة ودلهيان شمال حائل

images 2:28 ص السبت، 04 نوفمبر 2023

عاجل.. "مدني حائل" ينتشل طفلًا غرق في مجرى السيول

download 1:19 ص السبت، 04 نوفمبر 2023

حتى الثلاثاء.. الدفاع المدني يتابع الحالة المطرية ويُحذر سكان هذه المناطق

قفقث غف 4:48 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

الآن.. شاهد أمطار الشملي الغزيرة والبرد المتساقط غرب حائل

اقرأ أيضا

توصيل الادوية
3:24 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

إطلاق خدمة توصيل الأدوية لمرضى عبر البريد السعودي

ف7685
3:17 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

الآن.. شاهد أمطار الطائف مع سيول وادي الأخضر بطريق "تبوك - المدينة"

اسكان الحجاج
3:13 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

أمانة مكة تستقبل طلبات متعهدي إعاشة العمرة والحج

F-KhawAXoAArmCv
3:11 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

6 مفقودين و2120 مركبة عالقة في الوحل والرمال.. و"إنجاد" يتحرك

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

وزارة النقل
5:30 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

"النقل": قفزات كبرى وغير مسبوقة في المنظومة والخدمات اللوجستية

فرص وظائف
5:23 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. الخطوط السعودية تعلن لأوّل مرة فرص وظيفية عبر مقابلة شخصية فورية

أخبار السعودية
4:54 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. قائمة المحظورات الإعلامية وعقوبتها و65 ألف فرصة وظيفية للخريجين

وزارة الخارجية
4:13 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

المملكة تدين التصريحات المتطرفة لوزير صهيوني بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة

الضمان الاجتماعي المطور
10:07 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

توضيح عاجل لمريض القلب بشأن الحصول على معاش الضمان الاجتماعي

حساب المواطن
3:35 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

4 أيام على إيداع الدفعة الـ 72 من حساب المواطن