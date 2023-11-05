شاهد.. ماذا فعلت الأمطار الغزيرة بطرق أملج في تبوك؟

أ أ

مع استمرار الحالة المطرية والجو المتقلب التي تشهده المملكة، تساقط كميات غزيرة من الأمطار وقطعت الطرق بمركز شثاث شرق أملج في تبوك. اضافة اعلان



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت الأمطار بغزارة على طرق أملج بمنطقة تبوك، مع جريان السيول وتساقطت حبات البرد.





أمطار وسيول على تبوك وحائل والرياض ومكة والمدينة



أمطار وسيول على 12 منطقة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.