شاهد.. ماذا فعلت الأمطار الغزيرة بطرق أملج في تبوك؟

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مع استمرار الحالة المطرية والجو المتقلب التي تشهده المملكة، تساقط كميات
غزيرة من الأمطار وقطعت الطرق بمركز شثاث شرق أملج في تبوك.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت الأمطار بغزارة على طرق أملج بمنطقة تبوك، مع جريان السيول وتساقطت حبات البرد.
أمطار وسيول على تبوك وحائل والرياض ومكة والمدينة وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
أمطار وسيول على 12 منطقةوأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة
برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف،
المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار
رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة
أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
امطار مركز #شثاث شرق #املج_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) November 5, 2023
من منصور الجهني pic.twitter.com/8LXSnya5gf