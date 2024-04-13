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تحذير عاجل من الدفاع المدني: احذروا التقلبات الجوية من غد الأحد حتى الأربعاء

سيول الحريضة
أرشيفية
أ أ
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.اضافة اعلان
كما دعت إلى الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غدٍ الأحد حتى يوم الأربعاء المقبل.

المناطق المتأثرة بالأمطار:

وأوضحت أن منطقة الرياض ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الرياض العاصمة والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء ورماح وحريملاء والدرعية وضرما والمزاحمية والخرج وحوطة بني تميم والحريق ووادي الدواسر والسليل، ومناطق الحدود الشمالية والجوف والشرقية وعسير ونجران وجازان وحائل والقصيم، وستتأثر منطقة الباحة بأمطار متوسطة.
وأشارت إلى أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل ميسان وأضم والعرضيات.

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