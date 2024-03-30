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تحذير لـ "الدفاع المدني" من المجازفة بهذا الأمر أثناء هطول الأمطار

أمطار غزيرة
الدفاع المدني
أ أ
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حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها خلال هطول الأمطار.

تحذير من المجازفة بعبور الأودية أثناء الأمطاراضافة اعلان

وطالبت على حسابها بمنصة "إكس"، أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية؛ بعدم المجازفة بالحياة في محاولة اجتيازها.


ودعت إلى توخي الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة ومناسبة في أثناء الرحلات البرية بعيدًا عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة، وإبعاد الأطفال عن مواقع تجمع المياه.

ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلام

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي في أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من مجاري السيول.


ونصحت بالاتصال بالرقمين 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و998 في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.


ضباب وأمطار ورياح نشطة على بعض المناطق

يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الغزيرة مع صواعق رعدية وهبوب رياح نشطة وضباب وشبورة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

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