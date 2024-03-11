تحذير لسكان هذه المنطقة من أمطار رعدية غزيرة

أ أ
حذر
خبراء الأرصاد أهالي المنطقة الشرقية من فرص تساقط أمطار رعدية متفاوتة الغزارة.
تحذير
لسكان الشرقية من أمطار رعدية غزيرةوحسب
"طقس العرب"، فإن الحالة تؤثر على أجزاء من المنطقة الشرقية، خاصة
"الخفجي والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والتعيرية وقرية
العليا".
وأوضح أن الأمطار الغزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، مثيرة للأتربة والغبار.
هطول
أمطار رعدية على مكة وهذه المناطقوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة
لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات منطقة
مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، وكذلك على أجزاء من مناطق
الشرقية، الرياض، والحدود الشمالية.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، حائل، والقصيم.
كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تبوك، حائل، القصيم، الجوف، والحدود الشمالية.