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تحذير لسكان هذه المنطقة من أمطار رعدية غزيرة

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أمطار غزيرة
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حذر خبراء الأرصاد أهالي المنطقة الشرقية من فرص تساقط أمطار رعدية متفاوتة الغزارة.

تحذير لسكان الشرقية من أمطار رعدية غزيرةاضافة اعلان

وحسب "طقس العرب"، فإن الحالة تؤثر على أجزاء من المنطقة الشرقية، خاصة "الخفجي والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والتعيرية وقرية العليا".
وأوضح أن الأمطار الغزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، مثيرة للأتربة والغبار.

هطول أمطار رعدية على مكة وهذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، وكذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، والحدود الشمالية.
 في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، حائل، والقصيم.
كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تبوك، حائل، القصيم، الجوف، والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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