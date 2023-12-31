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شاهد.. تساقط أمطار غزيرة وسيول جارية بحفر الباطن

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أمطار وسيول حفر الباطن
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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة، تساقطت صباح اليوم الأحد، أمطار غزيرة على محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.اضافة اعلان
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار بغزارة مع جريان السيول كالأنهار في حفر الباطن.

أمطار رعدية على 5 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، والشرقية.

سحب رعدية ورياح نشطة

في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.

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