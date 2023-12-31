شاهد.. تساقط أمطار غزيرة وسيول جارية بحفر الباطن

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة، تساقطت صباح اليوم الأحد، أمطار غزيرة على محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار بغزارة مع جريان السيول كالأنهار في حفر الباطن.
أمطار
رعدية على 5 مناطقوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم،
حائل، الحدود الشمالية، والشرقية.
📍فيديو— طقس (@tqqs) December 31, 2023
امطار #حفرالباطن_الان
الأحد ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
31 ديسمبر 2023 م
📸 | فواز الراشد
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