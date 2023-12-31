شاهد.. تساقط أمطار غزيرة وسيول جارية بحفر الباطن

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة، تساقطت صباح اليوم الأحد، أمطار غزيرة على محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية. اضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار بغزارة مع جريان السيول كالأنهار في حفر الباطن.





أمطار رعدية على 5 مناطق





امطار

الأحد ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

31 ديسمبر 2023 م

📸 | فواز الراشد

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. pic.twitter.com/OLpNNco4Bu 📍فيديوامطار #حفرالباطن_الان الأحد ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ31 ديسمبر 2023 م📸 | فواز الراشد December 31, 2023

سحب رعدية ورياح نشطة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، والشرقية.في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.