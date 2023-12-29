بالفيديو.. السيول تجري أنهارًا بالأرطاوية في الرياض

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية المستمرة على مناطق المملكة، جرت السيول كالأنهار بمحافظة الأرطاوية مع تساقط أمطار غزيرة على منطقة الرياض. اضافة اعلان





السيول تجري أنهارًا بالأرطاوية في الرياض





سيول شمال شرق جراب

شمال

الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

29 ديسمبر 2023 م

من | خالد البليهد

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. pic.twitter.com/BJbrdaWB0I 📍فيديوسيول شمال شرق جرابشمال #الارطاوية الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ29 ديسمبر 2023 ممن | خالد البليهد December 29, 2023

أمطار رعدية وسيول على مكة والرياض ومعظم المناطق



أمطار رعدية وسيول على 8 مناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول أنهارًا على الأرطاوية مع تساقط كميات غزيرة على عفيف ومحافظات الرياص، مع استمرار الطقس غير المستقر.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.