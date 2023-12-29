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بالفيديو.. السيول تجري أنهارًا بالأرطاوية في الرياض

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سيول الأرطاوية
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية المستمرة على مناطق المملكة، جرت السيول كالأنهار بمحافظة الأرطاوية مع تساقط أمطار غزيرة على منطقة الرياض.اضافة اعلان

 السيول تجري أنهارًا بالأرطاوية في الرياض

وأظهرت فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول أنهارًا على الأرطاوية مع تساقط كميات غزيرة على عفيف ومحافظات الرياص، مع استمرار الطقس غير المستقر.

أمطار رعدية وسيول على مكة والرياض ومعظم المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار رعدية وسيول على 8 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.

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