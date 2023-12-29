بالفيديو.. السيول تجري أنهارًا بالأرطاوية في الرياض

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية والحالة المطرية المستمرة على مناطق المملكة، جرت السيول كالأنهار
بمحافظة الأرطاوية مع تساقط أمطار غزيرة على منطقة الرياض.
السيول تجري أنهارًا بالأرطاوية في الرياضوأظهرت
فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول أنهارًا على الأرطاوية
مع تساقط كميات غزيرة على عفيف ومحافظات الرياص، مع استمرار الطقس غير المستقر.
📍فيديو— طقس (@tqqs) December 29, 2023
سيول شمال شرق جراب
شمال #الارطاوية
الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
29 ديسمبر 2023 م
من | خالد البليهد
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