أمطار الرياض.. مشاهد خيالية للبرد والسحب الركامية غرب عفيف

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية والحالة المطرية المستمرة على مناطق المملكة، شهدت محافظة عفيف
اليوم سحب ركامية وبرديات مع تساقط أمطار غزيرة على منطقة الرياض.
مشاهد خيالية للبرد والسحب الروأظهرت
فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، السحب والبرديات الكثيفة مع
تساقط كميات غزيرة على عفيف ومحافظات الرياص، مع استمرار الطقس غير المستقر.
📍مشاهد خيالية
كامية غرب عفيف
للبرد والسحب👌🏻😍
الركنة غرب #عفيف
الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
29 ديسمبر 2023 م
📸 | ماجد الماجد
.
. pic.twitter.com/sTEtZECkY4
— طقس (@tqqs) December 29, 2023
📍مشاهد خيالية— طقس (@tqqs) December 29, 2023
للبرد والسحب👌🏻😍
الركنة غرب #عفيف
الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
29 ديسمبر 2023 م
📸 | ماجد الماجد
.
. pic.twitter.com/sTEtZECkY4
للبرد والسحب👌🏻😍
الركنة غرب #عفيف
الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
29 ديسمبر 2023 م
📸 | ماجد الماجد
.
. pic.twitter.com/sTEtZECkY4
أمطار
رعدية وسيول على مكة والرياض ومعظم المناطقفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
أمطار
رعدية وسيول على 8 مناطقوأوضح
المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على
أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الرياض،
الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.
📍فيديو خيالي لـ— طقس (@tqqs) December 29, 2023
سيول البرد على مد النظر في
في الركنة اقصى غرب #عفيف
الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
29 ديسمبر 2023 م
.
. pic.twitter.com/Lc1CRs31kM