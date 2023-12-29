أمطار الرياض.. مشاهد خيالية للبرد والسحب الركامية غرب عفيف

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية المستمرة على مناطق المملكة، شهدت محافظة عفيف اليوم سحب ركامية وبرديات مع تساقط أمطار غزيرة على منطقة الرياض. اضافة اعلان





مشاهد خيالية للبرد والسحب الر

للبرد والسحب👌🏻😍

الركنة غرب

الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

29 ديسمبر 2023 م

📸 | ماجد الماجد

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. pic.twitter.com/sTEtZECkY4 📍مشاهد خياليةللبرد والسحب👌🏻😍الركنة غرب #عفيف الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ29 ديسمبر 2023 م📸 | ماجد الماجد December 29, 2023 كامية غرب عفيف



أمطار رعدية وسيول على مكة والرياض ومعظم المناطق



أمطار رعدية وسيول على 8 مناطق





سيول البرد على مد النظر في

في الركنة اقصى غرب

الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

29 ديسمبر 2023 م

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. pic.twitter.com/Lc1CRs31kM 📍فيديو خيالي لـسيول البرد على مد النظر فيفي الركنة اقصى غرب #عفيف الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ29 ديسمبر 2023 م December 29, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، السحب والبرديات الكثيفة مع تساقط كميات غزيرة على عفيف ومحافظات الرياص، مع استمرار الطقس غير المستقر.في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.