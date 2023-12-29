شاهد ماذا فعلت السيول والبرد بالطريق الدائري الغربي "بريدة – القصيم"؟

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استمرارًا للتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة، جرت السيول القوية وقطعت السيول والبرد بالطريق الدائري الغربي "بريدة – القصيم". اضافة اعلان





السيول تقطع الطريق الدائري الغربي ببريدة



أمطار رعدية وسيول على مكة والرياض



أمطار رعدية وسيول على 8 مناطق





للبرد وسط أحياء

الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

29 ديسمبر 2023 م

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. pic.twitter.com/LrteffZ49x 📍مشاهد خياليةللبرد وسط أحياء #بريدة الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ29 ديسمبر 2023 م December 29, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف قطعت وقطعت السيول والبرد بالطريق الدائري الغربي "بريدة – القصيم"، نتيجة تساقط أمطار غزيرة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.