شاهد ماذا فعلت السيول والبرد بالطريق الدائري الغربي "بريدة – القصيم"؟

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استمرارًا
للتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة، جرت السيول القوية وقطعت السيول
والبرد بالطريق الدائري الغربي "بريدة – القصيم".
السيول
تقطع الطريق الدائري الغربي ببريدة وأظهرت
فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف قطعت وقطعت السيول والبرد بالطريق
الدائري الغربي "بريدة – القصيم"، نتيجة تساقط أمطار غزيرة.
السيل والبرد يوقف الطريق الدائري الغربي في #بريده قبل مغرب اليوم الجمعة ١٦ جماداخر الآخرة ١٤٤٥ #بريده_الان #القصيم #امطار_القصيم pic.twitter.com/zRLZHvpzhr— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 29, 2023
أمطار
رعدية وسيول على مكة والرياض وفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
أمطار
رعدية وسيول على 8 مناطقوأوضح
المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على
أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الرياض،
الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.
📍مشاهد خيالية— طقس (@tqqs) December 29, 2023
للبرد وسط أحياء #بريدة 😍
الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
29 ديسمبر 2023 م
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