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شاهد.. بداية الحالة المطرية على سكاكا

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أمطار سكاكا
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق بداية الحالة المطرية على سكاكا في منطقة الجوف، مساء اليوم الأربعاء.

أمطار على سكاكااضافة اعلان


وأظهر المقطع، هطول الأمطار على سكاكا، مساء اليوم، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
كذلك أصدر المركز الوطني للأرصاد، سلسلة من الإنذارات والتنبيهات لسكان خمس مناطق بسبب التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة القادمة، بمشيئة الله.

صواعق وضباب كثيف


وتشمل الحالة الجوية، بمشيئة الله، هطول أمطار وضباب كثيف ورياح نشطة وصواعق رعدية وارتفاع الأمواج على كل من منطقة تبوك والشرقية ومكة المكرمة وعسير والباحة.
وتوقع المركز أن تستمر الحالة الجوية على الشرقي ومكة وعسير حتى الساعة الـ 9 من صباح يوم غد الخميس.
بينما تستمر الحالة الجوية على منطقة الباحة، حتى الساعة العاشرة من صباح يوم غد الخميس.
فيما تستمر الحالة الجوية على منطقة تبوك، حتى الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الخميس بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس


توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك والجوف تمتد إلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض والشرقية، كما يستمر التوقع بتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك ( علقان – الظهر- جبل اللوز).

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