عاجل.. ثلوج وأمطار غزيرة تتجمد من شدة البرد في طريف

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت أجواء محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، مع تساقط الثلوج وهطول الأمطار المتجمدة بغزارة.
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ثلوج وأمطار متجمدة في طريف
ووثق مقطع فيديو تساقط الثلوج بغزارة على أحياء محافظة طريف، مع تدني شديد في درجات الحرارة والتي قاربت الصفر مئوية.
فيما وثق مقطع فيديو آخر، تساقط وهطول الأمطار بغزارة والتي تجمدت من شدة البرد وتحولت إلى ثلوج وكست الأرض باللون الأبيض.
طريف الأقل حرارة في المملكة
من جهته، كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجات حرارة مسجلة في المملكة اليوم الخميس.
وأوضح المركز عبر حسابه منصة إكس، أن طريف سجلت 2 مئوية، تليها القريات 3 مئوية، ثم تبوك وحائل 6 درجات.
توقعات حالة الطقس
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.
كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
رياح شديدة وتساقط الثلوج
كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك ( علقان- الظهر- جبل اللوز) كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة (القريات – طريف).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة تتحول جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
فيديو جميل من شرق محافظة #طريف
الخميس ٢٠ رجب ١٤٤٥هـ
عبر : @Abdazizaotaibi pic.twitter.com/m09Qk2Rq1m — FAHAD (@FAHAD_1322) February 1, 2024
أمطار متجمدة شرق محافظة #طريف— FAHAD (@FAHAD_1322) February 1, 2024
الخميس ٢٠ رجب ١٤٤٥هـ
رصد : @HM__URY pic.twitter.com/rtGZPsCCa0