عاجل.. تنبيهات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق: أمطار وثلوج ورياح نشطة تستمر لساعات

أمطار وثلوج ورياح نشطة اضافة اعلان



توقعات حالة الطقس



رياح شديدة وتساقط الثلوج



أصدر المركز الوطني للأرصاد سلسلة من التنبيهات والإنذارات لأهالي ثلاث مناطق، بشأن حالة الطقس خلال الساعات القادمة.وتشمل الحالة الجوية، هطول أمطار وتساقط الثلوج على كل من الجوف والحدود الشمالية، وتستمر الحالة حتى الرابعة فجرا بمشيئة الله.كما توقع المركز، هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية وتستمر حتى التاسعة صباحا.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك ( علقان- الظهر- جبل اللوز) كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة (القريات – طريف).وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة تتحول جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.