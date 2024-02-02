توضيح من برنامج ريف بشأن الدعم في سكاكا

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تفاعل برنامج ريف مع استفسارات وتساؤلات المستفيدين بشأن منتجات الدعم في سكاكا، وهل محافظة سكاكا من ضمن المحافظات المشمولة بالدعم.
جاء ذلك في رد من برنامج ريف بشأن مدى توفر الدعم للمستفيدين في محافظة سكاكا والقطاعات المشمولة بالدعم.
دعم ريف في سكاكا
وأجاب برنامج ريف بقوله: "المِيَز النسبية لمنطقة الجوف (الصناعات والمنتجات الصوفية، مصنوعات ومنتجات الجلود، منتجات الفواكه، منتجات سعف النخيل، الحيازات الصغيرة والمتوسطة، منتجات النحل والعسل، نشكر لك تواصلك.
كذلك أكد البرنامج الحكومي المخصص لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية "برنامج ريف"، أن السمن ليس من المنتجات المدعومة في الرياض.
برنامج ريف ومنتج السمن بالرياض
جاء ذلك في رد من برنامج على استفسار من أحد المواطنين بشأن دعم منتج السمن في منطقة الرياض.
وأجاب برنامج ريف، بقوله: "لا يعتبر السمن من ضمن الأنشطة المدعومة في المنطقة التابعة لك حسب الميزة النسبية".
طريقة التسجيل في دعم ريف
هذا ويمكن التسجيل في برنامج ريف للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:
- الذهاب إلى منصة ريف الإلكترونية (اضغط هنا).
- إنشاء حساب جديد إذا كان ليس لديك حساب ومن ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية وكافة البيانات المطلوبة.
- قم بتعيين كلمة مرور خاصة بحسابك.
- حدد البرنامج المناسب لك.
- سيتم الانتقال إلى صفحة بها حقول فارغة نقوم من خلالها بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- انقر في النهاية على كلمة طلب الدعم
ما هو برنامج ريف؟
برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًّا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.
أهداف برنامج ريف:
وفي وقت سابق أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن برنامج ريف يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة.
حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.
شروط القبول في برنامج ريف:
حدد برنامج ريف الشروط المطلوبة من أجل الحصول على الدعم كما يلي:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.