توضيح من برنامج ريف بشأن الدعم في سكاكا

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تفاعل برنامج ريف مع استفسارات وتساؤلات المستفيدين بشأن منتجات الدعم في سكاكا، وهل محافظة سكاكا من ضمن المحافظات المشمولة بالدعم.



جاء ذلك في رد من برنامج ريف بشأن مدى توفر الدعم للمستفيدين في محافظة سكاكا والقطاعات المشمولة بالدعم. اضافة اعلان





دعم ريف في سكاكا



برنامج ريف ومنتج السمن بالرياض



وأجاب برنامج ريف بقوله: "المِيَز النسبية لمنطقة الجوف (الصناعات والمنتجات الصوفية، مصنوعات ومنتجات الجلود، منتجات الفواكه، منتجات سعف النخيل، الحيازات الصغيرة والمتوسطة، منتجات النحل والعسل، نشكر لك تواصلك.كذلك أكد البرنامج الحكومي المخصص لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية "برنامج ريف"، أن السمن ليس من المنتجات المدعومة في الرياض.جاء ذلك في رد من برنامج على استفسار من أحد المواطنين بشأن دعم منتج السمن في منطقة الرياض.وأجاب برنامج ريف، بقوله: "لا يعتبر السمن من ضمن الأنشطة المدعومة في المنطقة التابعة لك حسب الميزة النسبية".





طريقة التسجيل في دعم ريف



ما هو برنامج ريف؟



أهداف برنامج ريف:

شروط القبول في برنامج ريف:

