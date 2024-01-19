الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على شاطي السيف جنوب جدة

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها منطاق مختلفة من المملكة، تساقطت مساء اليوم أمطار ليلية غزيرة على شاطي السيف جنوب جدة. اضافة اعلان





تساقط أمطار غزيرة على شاطي السيف جنوب جدة



أمطار غزيرة يصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



حالة مطرية مستمرة حتى يوم غد السبت



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت مساء اليوم أمطار ليلية غزيرة على شاطي السيف جنوب جدة، وسط تقلبات جوية بمنطقة مكة المكرمة.كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا من تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة.وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، تشهد الآن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة.ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.وطالبت بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.