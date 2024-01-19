الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على شاطي السيف جنوب جدة

أ أ
استمرارًا
للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها منطاق مختلفة من المملكة، تساقطت
مساء اليوم أمطار ليلية غزيرة على شاطي السيف جنوب جدة.
تساقط
أمطار غزيرة على شاطي السيف جنوب جدةوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت مساء اليوم أمطار ليلية
غزيرة على شاطي السيف جنوب جدة، وسط تقلبات جوية بمنطقة مكة المكرمة.
أمطار
غزيرة يصاحبها رياح هابطة نشطة السرعةكما
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا من تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدد
من مناطق المملكة.
امطار شاطي السيف جنوب #جدة_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) January 19, 2024
منقول... pic.twitter.com/EchfNA142d
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، تشهد الآن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة.