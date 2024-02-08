الظاهرة والأخطار.. تحذير مهم لـ"الأرصاد" من السيول المنقولة

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حذر المركز
الوطني للأرصاد، من السيول المنقولة بالمناطق المعرضة لتساقط الأمطار الغزيرة
بأنحاء المملكة.
تحذير مهم لـ "الأرصاد" من السيول المنقولةوأضاف
على حسابه في منصة إكس، أن السيولة المنقولة تجرى من منقطة هطول الأمطار وتصل إلى
منطقة أخرى غير متأثرة بالحالات الجوية.
إرشادات
للمواطنين أثناء جريان السولوأثناء
هطول المطر وجريان السيول، قدم المركز بعض الإرشادات إلى المواطنين، وهي:
- تجنب المناطق المعرضة للسيول في حال هطول الأمطار.
- عند حدوث الصواعق، ابتعد عن المناطق المكشوفة، ولا تستخدم أجهزة الجوال.
- ابق في المنزل حفاظًا على سلامتك، ومتابعة الأحوال الجوية.
احذروا السيول المنقولة#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/QlE15tNdeF— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) February 8, 2024