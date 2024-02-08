الظاهرة والأخطار.. تحذير مهم لـ"الأرصاد" من السيول المنقولة

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حذر المركز الوطني للأرصاد، من السيول المنقولة بالمناطق المعرضة لتساقط الأمطار الغزيرة بأنحاء المملكة.





تحذير مهم لـ "الأرصاد" من السيول المنقولة



إرشادات للمواطنين أثناء جريان السول



خطورة السيول المنقولة



وأضاف على حسابه في منصة إكس، أن السيولة المنقولة تجرى من منقطة هطول الأمطار وتصل إلى منطقة أخرى غير متأثرة بالحالات الجوية.وأثناء هطول المطر وجريان السيول، قدم المركز بعض الإرشادات إلى المواطنين، وهي:- تجنب المناطق المعرضة للسيول في حال هطول الأمطار.- عند حدوث الصواعق، ابتعد عن المناطق المكشوفة، ولا تستخدم أجهزة الجوال.- ابق في المنزل حفاظًا على سلامتك، ومتابعة الأحوال الجوية.ووفق خبراء الأرصاد فإن السيول المنقولة هي السيول التي تجري من منطقة هطول الأمطار لتصل إلى منطقة أخرى تكون الأجواء فيها مشمسة، فيتفاجأ بها سكان المنطقة، وقد تكون قوية وتخرج عن مجاريها وتفيض على مدن وبلدات قريبة.