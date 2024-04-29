الأرض تكتسي بالبياض.. شاهد السيول والبرد يغطي شمال العقيق بالباحة

بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تكونت برديات كثيفة، وتجمعت حبات البرد مع رياح شديدة وأمطار غزيرة كست الأرض بالبياض، وغطت وادي العقيق بالباحة.
كميات البرد تغطي شمال العقيق بالباحة
وأظهرت
مقاطع فيديو، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف اكتست الأرص بالبياض إثر
تكون البرديات الكثيفة، مع استمرار الحالة المطرية بالباحة.
الأرض بيضاء من البرد الان وسيول شمال #العقيق س ٨.٣٠ صباح الاثنين ٢٠ شوال ١٤٤٥ شمال شرق #الباحه— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) April 29, 2024
عضو المجموعة أبوسياف محمد المحياني pic.twitter.com/WbV1wOQPKg
أمطار
رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من
البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير،
الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.
اظهار ألبوم ليست