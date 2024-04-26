أنهار جارية.. شاهد قوة سيول جبلة والكريزية غرب حائل

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بالتزامن
مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت
السيول كالأنهار نتيجة تساقط أمطار غزيرة على منطقة حائل.
سيول
قوية في جبلة والكريزية غرب حائلوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، سيول جبلة شمال الكريزية جنوب
الحليفة جنوب غرب حائل، بعد الأمطارالغزيرة مع تقلبات جوية ورياح سطحية نشطة.
📍 سيول جبلة شمال الكريزية جنوب الحليفة 70كم جنوب غرب #حائل— طقس (@tqqs) April 26, 2024
الجمعة ١٧ شـــوال ١٤٤٥هـ
26 إبـريـل 2024م
متابعة | وبل بردي
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