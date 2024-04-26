أنهار جارية.. شاهد قوة سيول جبلة والكريزية غرب حائل

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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول كالأنهار نتيجة تساقط أمطار غزيرة على منطقة حائل.





سيول قوية في جبلة والكريزية غرب حائل





الجمعة ١٧ شـــوال ١٤٤٥هـ

26 إبـريـل 2024م

متابعة | وبل بردي

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. pic.twitter.com/7DOh2CVc8i 📍 سيول جبلة شمال الكريزية جنوب الحليفة 70كم جنوب غرب #حائل الجمعة ١٧ شـــوال ١٤٤٥هـ26 إبـريـل 2024ممتابعة | وبل بردي April 26, 2024

أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، سيول جبلة شمال الكريزية جنوب الحليفة جنوب غرب حائل، بعد الأمطارالغزيرة مع تقلبات جوية ورياح سطحية نشطة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.