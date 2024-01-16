الثلاثاء، 04 رجب 1445 ، 16 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. إخماد حريق شبّ في مركبة بجدة

Screenshot_2024-01-16-20-23-36-16_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
حريق
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
نجح الدفاع المدني بمحافظة جدة في إخماد حريق شبّ في مركبة بمواقف أحد المباني.

الدفاع المدني : لا توجد إصابات في الحادث

اضافة اعلان

وأكد الدفاع المدني أنه لا يوجد أي إصابات في الحادث وتم السيطرة عليه بشكل كامل.

وأظهر فيديو لحظة السيطرة على الحريق بينما قام رجال الإطفاء بجهود كبيرة لإخماده.

في وقت سابق، نشرت المديرية العامة للدفاع المدني، مقطع فيديو وثقت من خلاله جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على حريق حي الفيصلية بالرياض.


السيطرة على حريق حي الفيصلية


وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس: إن فرق الدفاع المدني بالرياض تمكنت من إخماد، حريق في مستودعات بحي الفيصلية، ولا إصابات".

و باشرت فرق الدفاع المدني، إخماد حريق إثر اشتعال لحظي في محطة وقود في تبوك.

إخماد حريق في تبوك:


وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس أن فرق الدفاع المدني في تبوك، أخمدت حريقًا إثر اشتعال لحظي في محطة وقود، نتج عنه إصابات متوسطة وحالة وفاة وأضرار مادية.

وقبل ذلك، باشر الدفاع المدني، إخماد حريق في حاويات بميناء الدمام، على ما أفادت مراسلة فضائية "الإخبارية".
وباشرت فرق الدفاع المدني، الحريق الذي اندلع في عدد من الحاويات داخل إحدى المستودعات الخارجية التابعة لميناء الملك عبدالعزيز اليوم.

تفاصيل الحادث
وفي التفاصيل، فقد تلقت مديرية الدفاع المدني بالدمام، بلاغًا حول الحريق الذي شب صباح اليوم، وعلى الفور تحركت فرق الإطفاء للتعامل معه.
وتسبب الحريق في انبعاث كميات كثيفة من الدخان الأسود الذي غطى سماء موقع الحادث.
وقالت مديرية الدفاع المدني، إنه لم يتم تسجيل أي إصابات في الحادث.


اقرأ أيضا

عاجل.. توضيح مهم من نظام فارس بشأن الساعات التطوعية للموظف

لأصحاب الأسلحة المرخصة.. تحذير مهم من الأمن العام

توضيح من برنامج ريف بشأن المنتجات المحلية المدعومة

"إتمام" .. خبرة فائقة في خدمات تأسيس الشركات وتقديم المعاملات عبر المنصات الإلكترونية

جامعة الملك سعود: ابتعاث أكثر من 1126 طالبًا خلال عام

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GD5ylNoWAAAyfgF 9:50 م الإثنين، 15 يناير 2024

مدني الرياض يباشر حريقاً في حي الفيصلية (صور)

الدفاع المدني 12:58 ص الإثنين، 01 يناير 2024

شاهد .. السيطرة على حريق في مستودع بجدة

الدفاع المدني 3:41 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

حريق في شقة بعمارة سكنية.. و"مدني الرياض" يتحرك

يقفقغقثف 4:22 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

أمطار مكة.. شاهد رصد البروق غرب جدة داخل البحر

اقرأ أيضا

أمطار مكة
7:01 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. تصريحات مهمة من متحدث الأرصاد عن وصول درجة الحرارة للصفر المئوي

ا
6:25 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

السموم بالشرقية: 1800 طلب اشتباه جنائي و2005 سموم إسعافية

القات المخدر - جازان - المخدرات
6:01 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 75 كيلو جرامًا من المخدرات

النيابة العامة
6:01 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. السجن 3 سنوات و300 ألف ريال غرامة.. النيابة العامة تحذر من ارتكاب هذه المخالفة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

السعودية - درجة الحرارة - الشتاء - الثلوج -- محافظة طريف
11:00 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. 7 درجات تحت الصفر.. هذه المحافظة الأبرد خلال العشر سنوات الماضية

أهم 10
10:00 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. تحديد عطلة العيدين بقرار رسمي وترقيات وزارة الداخلية ونصائح التعليم

كلمة المرور - نظام فارس -- التعليم
9:05 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. توضيح مهم من نظام فارس بشأن الساعات التطوعية للموظف

نهاية مهلة ترخيص الأسلحة غير النظامية 0 - سلاح - رخص سلاحك
8:51 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

لأصحاب الأسلحة المرخصة.. تحذير مهم من الأمن العام

حساب مواطن
8:07 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. توجيه من حساب المواطن بشأن "المواليد" أثناء عملية التسجيل

أمطار مكة
7:01 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. تصريحات مهمة من متحدث الأرصاد عن وصول درجة الحرارة للصفر المئوي