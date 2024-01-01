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شاهد .. السيطرة على حريق في مستودع بجدة

الدفاع المدني
الدفاع المدني
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أعلن الدفاع المدني بجدة عن نجاحه في إخماد حريق في مستودع بحي الخمرة.

السيطرة على حريق في مستودع بجدة

وعرض الحساب الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني عبر منصة "إكس"، فيديو يظهر عمليات إخماد الحريق، مشيرًا إلى عدم وجود أية إصابات.اضافة اعلان

في وقت سابق ، قالت المديرية العامة للدفاع المدني إن فرق الإنقاذ تحركت للسيطرة على حريق في منطقة الرياض.

إخماد حريق في شقة بالرياض:

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن فرق الإنقاذ تمكنت ولله الحمد، من إخماد حريق شب في في شقة بعمارة سكنية.

الحريق لم يسفر عن أية إصابات:

وأكدت في الوقت نفسه، أن الحريق لم يسفر عن أية إصابات ولا خسائر.

في وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا لسكان منطقتي مكة المكرمة وعسير من حالة مطرية مع تقلبات جوية متوقعة.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر

ودعت على حسابها في منصة "إكس"، إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية

وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.





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