الأربعاء، 14 جمادى الثانية 1445 ، 27 ديسمبر 2023

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أمطار مكة.. شاهد رصد البروق غرب جدة داخل البحر

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أمطار مكة
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حذر المركز الوطني للأرصاد من فرصة هطول أمطار مع تشكل الغيوم والسحب الممطرة على جدة ومنطقة مكة المكرمة.

أمطار غزيرة متوفعة على مكة وجدة والطائفاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن رادار الطقس يشير إلى تواجد السحب الرعدية الممطرة، على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تشمل "الطائف والعاصمة المقدسة وجدة والليث"، مطالبًا بأخذ الحيطة والحذر ومتابعة التنبيهات عبر النظام الآلي للإنذار المبكر.


رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.


حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق

وأوضح ان الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة وعسير، الباحة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.

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