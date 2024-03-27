شاهد.. أمطار غزيرة وبرد على عسير ونجران

أمطار غزيرة وبرد اضافة اعلان



توقعات حالة الطقس



ضباب وأتربة مثارة



حركة الرياح السطحية



فيديو من بردية الصفيرا شمال شرق #الأمواه القريب شرق منطقة #عسير

الثلاثاء ١٦ رمضان ١٤٤٥هـ

عبر : @ibrahimff1872 pic.twitter.com/Jh93CW7PGL — FAHAD (@FAHAD_1322) March 26, 2024

بردية على الصفيرا شمال شرق الأمواه القريب شرق منطقة #عسير

الثلاثاء ١٦ رمضان ١٤٤٥هـ

عبر : @ibrahimff1872 pic.twitter.com/qswAB5D4hw — FAHAD (@FAHAD_1322) March 26, 2024

وثقت مقاطع فيديو هطول أمطار غزيرة وبرد على أحياء شرق الأمواه شرق منطقة عسير، خلال الساعات القليلة الماضية.كذلك هطلت الليلة على منطقة نجران أمطار غزيرة، وعددٍ من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض، وسالت بعض الأودية والشعاب، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، كما لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق عسير، جازان، نجران، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.ولم يستبعد المركز تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.