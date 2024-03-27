شاهد.. أمطار غزيرة وبرد على عسير ونجران

أ أ
وثقت مقاطع فيديو هطول أمطار غزيرة وبرد على أحياء شرق الأمواه شرق منطقة عسير، خلال الساعات القليلة الماضية.
أمطار غزيرة وبردكذلك هطلت الليلة على منطقة نجران أمطار غزيرة، وعددٍ من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض، وسالت بعض الأودية والشعاب، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.
توقعات حالة الطقس
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم
مناطق المملكة، كما لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي
إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على
أجزاء من مناطق عسير، جازان، نجران، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض
والشرقية.
ضباب وأتربة مثارة
ولم يستبعد المركز تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات
تلك المناطق، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من
منطقتي الحدود الشمالية والجوف.
حركة الرياح السطحية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر
الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون
السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى
مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف
إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
فيديو من بردية الصفيرا شمال شرق #الأمواه القريب شرق منطقة #عسير— FAHAD (@FAHAD_1322) March 26, 2024
الثلاثاء ١٦ رمضان ١٤٤٥هـ
عبر : @ibrahimff1872 pic.twitter.com/Jh93CW7PGL
بردية على الصفيرا شمال شرق الأمواه القريب شرق منطقة #عسير— FAHAD (@FAHAD_1322) March 26, 2024
الثلاثاء ١٦ رمضان ١٤٤٥هـ
عبر : @ibrahimff1872 pic.twitter.com/qswAB5D4hw