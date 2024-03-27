الأربعاء، 17 رمضان 1445 ، 27 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. أمطار غزيرة وبرد على عسير ونجران

برد عسير
أمطار وبرد على عسير
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
وثقت مقاطع فيديو هطول أمطار غزيرة وبرد على أحياء شرق الأمواه شرق منطقة عسير، خلال الساعات القليلة الماضية.

أمطار غزيرة وبرداضافة اعلان

كذلك هطلت الليلة على منطقة نجران أمطار غزيرة، وعددٍ من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض، وسالت بعض الأودية والشعاب، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، كما لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق عسير، جازان، نجران، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

ضباب وأتربة مثارة

ولم يستبعد المركز تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.


اقرأ أيضا

الأربعاء 17 رمضان .. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

النيابة العامة تصدر توضيحا مهما بخصوص تخفيض أسعار المنتجات

توجيه من شؤون الحرمين بشأن ركعتي الطواف خلف المقام

عاجل.. رسمياً.. الإعلان عن موعد إجازة عيد الفطر للجهات الحكومية

مجلس الوزراء يصدر 15 قرارا برئاسة ولي العهد

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حالة الطقس - اخبار الطقس4 5:01 ص الجمعة، 15 مارس 2024

الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 3 مناطق

حالة الطقس - اخبار الطقس 1:02 ص الخميس، 14 مارس 2024

عاجل.. الأرصاد: أمطار وصواعق وسيول وبرد على 3 مناطق تستمر حتى هذا الموعد

الطقس - الامطار - امطار - رياح - الارصاد 3:17 ص السبت، 09 مارس 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح وصواعق رعدية على الرياض وهذه المناطق لـ9 مساءً

ضباب كثيف 11:09 م الجمعة، 08 مارس 2024

"الأرصاد" يُحذر من ضباب كثيف على هذه المناطق لـ 9 صباحًا