الجمعة، 05 رمضان 1445 ، 15 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تستمر لساعات

الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 3 مناطق

حالة الطقس - اخبار الطقس4
طقس المملكة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القادمة من يوم الجمعة، بمشيئة الله.اضافة اعلان

أمطار غزيرة وبرد وسيول

وتشمل الحالة الجوية، وفقا لتوقعات الأرصاد هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وتساقط البرد وجريان للسيول، وصواعق رعدية على كل من منطقة مكة والقصيم والرياض.
وتوقع المركز، أن تستمر الحالة على منطقتي  القصيم والرياض حتى الساعة الـ 10 صباحاً، بينما تستمر على منطقة مكة حتى الساعة الـ تاسعة من مساء اليوم الجمعة، بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، في وقت سابق، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل والقصيم تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية والحدود الشمالية. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الشمالي وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الشمالي.








اقرأ أيضا

هيئة تطوير بوابة الدرعية: بدء المرحلة النهائية من إجراءات صرف تعويضات العقارات المنزوعة

الجمعة 5 رمضان.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

عاجل.. في ثلاث خطوات.. إلغاء تأشيرة الخروج والعودة للعمالة والمرافقين

إنذار أحمر على حائل وأمطار تهطل على تبوك

400 ألف ريال للفائزة الأولى.. اعتماد أسماء الفائزات بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار المملكة 2 11:03 م الخميس، 14 مارس 2024

عاجل.. الأرصاد: حالة مطرية غزيرة وسيول وبرد تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل

حالة الطقس - اخبار الطقس 1:02 ص الخميس، 14 مارس 2024

عاجل.. الأرصاد: أمطار وصواعق وسيول وبرد على 3 مناطق تستمر حتى هذا الموعد

أمطار المملكة 2 2:01 ص الثلاثاء، 12 مارس 2024

عاجل.. توقعات الأرصاد: حالات مطرية ربيعية متتابعة تبدأ نهاية الأسبوع

حالة الطقس - اخبار الطقس4 12:20 ص الجمعة، 08 مارس 2024

توقعات الأرصاد: أمطار وضباب ورياح نشطة على 3 مناطق