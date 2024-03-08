"الأرصاد" يُحذر من ضباب كثيف على هذه المناطق لـ 9 صباحًا

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا من توقعات بتكون الضباب الكثيف على عدد من مناطق المملكة، حتى الساعة التاسعة صباحًا.





ضباب على الباحة حتى التاسعة صباحًا



تحذير لأهالي عسير من ضباب لـ 9 صباحًا



أمطار رعدية وسيول ورياح نشطة



وأوضح أن الحالة المتوقعة من الضباب تشمل منطقة الباحة، ومحافظات "الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن".وتوقع المركز حالة من الشبورة والضباب منطقة جازان، لتشمل "الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب".في الوقت نفسه، من المتوقع أن تتعرض منطقة عسير لشبورة مائية مع ضباب كثيف على "النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة".يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان السيول، وهبوب رياح نشطة وضباب وشبورة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.