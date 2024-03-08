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"الأرصاد" يُحذر من ضباب كثيف على هذه المناطق لـ 9 صباحًا

ضباب كثيف
الضباب
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا من توقعات بتكون الضباب الكثيف على عدد من مناطق المملكة، حتى الساعة التاسعة صباحًا.اضافة اعلان

ضباب على الباحة حتى التاسعة صباحًا

وأوضح أن الحالة المتوقعة من الضباب تشمل منطقة الباحة، ومحافظات "الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن".
وتوقع المركز حالة من الشبورة والضباب منطقة جازان، لتشمل "الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب".



تحذير لأهالي عسير من ضباب لـ 9 صباحًا

في الوقت نفسه، من المتوقع أن تتعرض منطقة عسير لشبورة مائية مع ضباب كثيف على "النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة".


أمطار رعدية وسيول ورياح نشطة

يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان السيول، وهبوب رياح نشطة وضباب وشبورة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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