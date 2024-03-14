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عاجل.. الأرصاد: أمطار وصواعق وسيول وبرد على 3 مناطق تستمر حتى هذا الموعد

حالة الطقس - اخبار الطقس
طقس المملكة
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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة، بمشيئة الله.
وتفصيلاً، توقع المركز هطول أمطار ورياح نشطة وتساقط البرد جريان للسيول وصواعق رعدية على الحدود الشمالية والشرقية والقصيم.اضافة اعلان

أمطار وبرد وسيول وصواعق رعدية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة على الحدود الشمالية حتى الساعة الـ 8 من صباح اليوم الخميس.
بينما تستمر الحالة الجوية على الشرقية حتى الساعة الـ 11 من مساء يوم الخميس، بينما تستمر حتى الساعة الـ 10 من مساء الخميس، بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من منطقتي حائل والقصيم, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.




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