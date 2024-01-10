"شاملاً الدعم الإضافي".. حساب المواطن: إيداع الدعم المخصص لشهر يناير

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بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يناير "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله. اضافة اعلان





صرف الدعم الشهري:

قيمة استحقاق حساب المواطن

وأفاد حساب المواطن بأنه يتم صرف الدعم الشهري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.يمكن من خلال الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن، التعرف على قيمة الاستحقاق الشهري من الدعم، وكذا الحد المانع.وفيما يلي خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم:-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا).-اضغط على الحاسبة التقديرية.-اضغط على أيقونة "الحسب"."- حدد حالتك في الخيارات.