مبتعث يدرس على حسابه الخاص.. هل يستحق الدعم من حساب المواطن؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار، بشأن أحقية الطالب الجامعي الذي يدرس بالخارج لدعم المواطن.





أحقية المبتعث في حساب المواطن:

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تسجيل أبناء الزوجة الأجنبية في حساب المواطن:

وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا من أحد الأشخاص يقول فيه :" لو كان طالب جامعي يدرس في الخارج على حسابه الخاص فهل له حساب مواطن بما أنه في سكن مستقل؟".وجاء الرد " يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوم خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي".وفي وقت سابق أجاب أيضا حساب خدمة المستفيدين على استفسار بشأن كيفية تسجيل الأبناء من زوجة أجنبية ، عندما يكون الأب مسجونا.وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا يقول فيه صاحبه :" مواطن مسجون وزوجته أجنبية وعندها منه طفلان.. كيف يتم تسجيلهم بحساب المواطن؟".وجاء الرد على الاستفسار بالقول : " بإمكان أكبر الأبناء التسجيل وإضافة الأم وبقية الأبناء كتابعين ولا يتم إضافة رب الأسرة "الأب" ولابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة ، وفي حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان "أكبر الأبناء" رفع طلب برقم هويته من خلال الرابط : http://urv.ca.gov.sa/urv ، نسعد بخدمتك ".