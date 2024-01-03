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"المسند" يُطمئن سكان الرياض حول درجة الحرارة في يناير

الرياض
العاصمة الرياض
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن درجة الحرارة بالعاصمة الرياض خلال شهر يناير مطمئنة.اضافة اعلان

"المسند" يُطمئن سكان الرياض حول درجة الحرارة في يناير

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن متوسط درجة الحرارة العظمى بالرياض في يناير عادة ما تبلغ "الظهر" نحو 21 درجة مئوية.

الحرارة بالرياض خلال شهر يناير

وأضاف أن الحرارة بالرياض خلال شهر يناير نادرًا ما تنخفض إلى أقل من 15م، أو تتجاوز 27م، في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى قُبيل "الفجر" تقريباً 10م، وأنها نادرًا ما تنخفض عن 5م أو تتجاوز 14م، وذلك حسب السجل المناخي الماضي.

وأشار إلى أنه في 7 يناير عام 1989م، وفي 3 يناير عام 1973م، سجلت درجة الحرارة الصغرى في الرياض أقل من الصفر بـ"0.5 درجة".

السنة الميلادية الجديدة 2024 كبيسة

وفي بداية السنة الميلادية الجديدة 2024، بين المسند أنها سنة كبيسة "366 يومًا"، أي أن شهر فبراير 29 يومًا بدلًا من 28 يومًا.
كما توقع أن يكون العام الجديد 2024 أشد حرًا من عام 23؛ وذلك بسبب موافقة عام 24 لنشاط ظاهرة النينو فوق المحيط الهادىء.

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