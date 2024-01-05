عاجل.. حساب المواطن يكشف تأثير خروج التابع على الدفعة الجديدة

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسار مستفيد بشأن مدى تأثر الدعم للدفعة الجديدة في حالة حذف أو خروج أحد التابعين.





حساب المواطن وإضافة التابعين اضافة اعلان



خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.

وأجاب حساب المواطن، بقوله عبر حساب "خدمة المستفيدين: "يلزم رب الأسرة إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لايؤثر ذلك على اهليته واستحقاقه ، نسعد بخدمتكيذكر أن





الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي



كم الدعم الإضافي؟



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

