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عاجل.. حساب المواطن يكشف تأثير خروج التابع على الدفعة الجديدة

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسار مستفيد بشأن مدى تأثر الدعم للدفعة الجديدة في حالة حذف أو خروج أحد التابعين.

حساب المواطن وإضافة التابعيناضافة اعلان


وأجاب حساب المواطن، بقوله عبر حساب "خدمة المستفيدين: "يلزم رب الأسرة إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لايؤثر ذلك على اهليته واستحقاقه ، نسعد بخدمتك

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.


الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي

كما يقضي القرار بالاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
يأتي هذا استمرارًا للتوجيه الملكي الصادر في يوليو 2022، بتخصيص مبلغ 20 مليار ريال، منها 8 مليارات ريال دعمًا ماليًا إضافيًا للمستفيدين، من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022.
وقد تم تمديد العمل بالدعم الإضافي مرارًا عقب ذلك، ومن المقرر أن يستمر صرفه للمستفيدين حتى نهاية العام الجاري.

كم الدعم الإضافي؟

يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:
إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.
-كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.
-التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.


حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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