يعمل بالقطاع العسكري ويسكن مع والده هل يمكنه التسجيل في حساب المواطن؟

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حال عدم توفر مستندات لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب يتم إضافته كتابع لرب الأسرة.





التسجيل كتابع في حساب المواطن اضافة اعلان



خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه: "سلام عليكم.. أنا أسكن مع الوالد وموظف بالقطاع العسكري وأريد التسجيل في حساب المواطن.. هل يلزم عقد الإيجار وما هو الحل للتسيجل في البرنامج؟وأجاب حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله: "وعليكم السلام ، في حال عدم توفر مستندات لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب يتم إضافتك كتابع لرب الاسرة. نسعد بخدمتك".يذكر أن





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حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

