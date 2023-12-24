لهذا الموعد.. "الأرصاد" يحذر سكان منطقة الرياض من أمطار رعدية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تحذيرًا من استمرار الحالة المطرية، ورفع المركز درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول؛ تستمر على الرياض حتى الحادية عشرة مساءً. اضافة اعلان





أمطار غزيرة متوقعة على منطقة الرياض



ونبّه المركز من هطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض، تصحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل محافظات "الزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء".الحالة المطرية تستمر حتى 11 مساءًوأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.