شاهد.. قوة سيول سمنان والحسكي الليلية بالزلفي في الرياض

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة، جرت بعد مغرب اليوم الجمعة السيول القوية في سمنان والحكسي بمحافظة الزلفي نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على منطقة الرياض. اضافة اعلان





جريان سيول سمنان والحسكي اللليلية بالزلفي في الرياض



أمطار رعدية وسيول على مكة والرياض



أمطار رعدية وسيول على 8 مناطق





عضو المجموعة ماجد العتيق مشاهد جوية ل سيل شمال مركز جراب شمال #الزلفي عصر اليوم الجمعة ١٦ جماداخر ١٤٤٥عضو المجموعة ماجد العتيق pic.twitter.com/lkHMTlq7oK December 29, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة سيول سمنان والحسكي اللليلية بالزلفي، مع تساقط كميات غزيرة من الأمطار بالرياض مصحوبة برياح نشطة.في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.