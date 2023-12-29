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شاهد.. قوة سيول سمنان والحسكي الليلية بالزلفي في الرياض

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سيول الحسكي بالرياض
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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة، جرت بعد مغرب اليوم الجمعة السيول القوية في سمنان والحكسي بمحافظة الزلفي نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على منطقة الرياض.اضافة اعلان

جريان سيول سمنان والحسكي اللليلية بالزلفي في الرياض

وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة سيول سمنان والحسكي اللليلية بالزلفي، مع تساقط كميات غزيرة من الأمطار بالرياض مصحوبة برياح نشطة.

أمطار رعدية وسيول على مكة والرياض

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار رعدية وسيول على 8 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.

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