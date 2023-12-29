شاهد.. قوة سيول سمنان والحسكي الليلية بالزلفي في الرياض

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استمرارًا
للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة، جرت بعد مغرب اليوم
الجمعة السيول القوية في سمنان والحكسي بمحافظة الزلفي نتيجة تساقط كميات غزيرة من
الأمطار على منطقة الرياض.
جريان سيول سمنان والحسكي اللليلية بالزلفي في الرياضوأظهر
فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة سيول سمنان والحسكي اللليلية بالزلفي،
مع تساقط كميات غزيرة من الأمطار بالرياض مصحوبة برياح نشطة.
شعيب سمنان والحسكي ب #الزلفي الان بعد عشاء الجمعة ١٦ جماداخر ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 29, 2023
عضو المجموعة علي الشايع pic.twitter.com/f5NA7PIfrg
أمطار
رعدية وسيول على مكة والرياض في
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
أمطار
رعدية وسيول على 8 مناطقوأوضح
المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على
أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الرياض،
الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.
مشاهد جوية ل سيل شمال مركز جراب شمال #الزلفي عصر اليوم الجمعة ١٦ جماداخر ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 29, 2023
عضو المجموعة ماجد العتيق pic.twitter.com/lkHMTlq7oK