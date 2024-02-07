عاجل.. توضيح من سكني بشأن نظام الحجز الإلكتروني وإبرام العقود

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أكد برنامج سكني أن نظام الحجز الإلكتروني موحد ويكون ابرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال تطبيق سكني.

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سكني ونظام الحجز الإلكتروني



جاء ذلك في رد من منصة سكني، على سؤال مستفيد استفسر بشأن نظام الحجز الإلكتروني وتفاصيله.



وأجابت منصة سكني، بقولها: "تحية طيبة، نظام الحجز الإلكتروني موحد ويكون ابرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال تطبيق سكني ، علماً أنه يتم الحجز بدون رسوم خدمة أو خلاف ذلك، كما نود التنوية بأن شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي مُخالف للأنظمة والقوانين وقد يترتب عليها إلغاء الخيار.





يحق للزوج التنازل عن الدعم السكني لزوجته



شروط الحصول على الدعم السكني



كذلك أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على أنه يحق للأسرة الاستفادة من الدعم السكني مره واحدة فقط ويصح التنازل عن الرغبة من الزوج الموقوف خدماته للزوجة.وأضافت أنه في حال الرغبة بالتنازل للزوجة يتم الدخول عبر الملف الشصي للزوج والنقر على أيقونة تنازل عن الاستحقاق للدعم السكني.جاء ذلك على صفحة "سكني" الرسمية في "إكس" ردا على استفسار مواطنة جاء فيه: "أنا من مستفيدي الضمان وعائل رئيسي لان زوجي عليه ايقاف خدمات ديون، هل إذا تنازل زوجي لي بالسكن استطيع الحصول عليه مع العلم أن لديه راتب تقاعدي؟يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:1 - أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.2 - كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.3 - كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.4 - إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.5 - أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.6 - ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.7- أن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عامًا.8 - ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمنزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية.9 - ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على دعم سكني مسكنًا حكوميًا .10 - أن يكون المتقدم زوجًا أو أبًا أو من يعول الأسرة، أو امرأة "زوجة، أم" فقط