عاجل.. متى يتم فتح الحجز في الأراضي المجانية بالطائف؟ سكني يجيب

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن موعد فتح الحجز في الأراضي المجانية في مختلف المناطق.
وقال أحد المستفيدين في سؤال عبر حساب العناية مستفيدي سكني : "متى يتم فتح الحجز في الأراضي المجانية في مخطط ولي العهد والطائف ؟".
مخططات الأراضي المجانية
وأجانب برنامج سكني بقوله : "مرحبا.. يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع".
وأضاف سكني : "في حال أصبحت متاحة يمكنك الحجز في المخطط المناسب لك من خلال حسابك، يرجى تحميل تطبيق سكني لاستلام تنبيهات المخططات الجديدة وليصلك كل ماهو جديد اضغط هنا".
حساب الدعم السكني
كذلك تفاعلت منصة سكني، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن آلية وطريقة حساب الدعم للمستفيدين.
جاء ذلك في رد من منصة سكني على سؤال مستفيد قال فيه : "كم يتم احتساب قيمة الدعم للمواطن المستحق؟".
وأجابت منصة سكني بقولها: "نسعد بتقديم الحلول السكنية التي تسهم في تحسين نمط الحياة لأهالينا المستفيدين، كما يمكنك احتساب مبلغ الدعم السكني من خلال خدمة صمم دعمك عبر المستشار العقاري حسب المنتج المناسب لك من خلال الرابط التالي اضغط هنا".
إيداع دعم سكني
وأعلن صندوق التنمية العقارية، في وقت سابق، إيداع 965 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر يناير 2024.
يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين قدرة المستفيدين على تحمل تكاليف تملّك السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر يناير بلغ 965 مليون ريال، خُصص دعمًا لأرباح العقود التمويلية لمستفيدي منتج البناء الذاتي منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء ومنتج الوحدات السكنية الجاهزة.
وأضاف أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر يناير 2024 بلغ نحو 55.9 مليار ريال.
إجمالي مستفيدي الدعم السكني
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، إن إجمالي المستفيدين من برامج الدعم السكني والممكنات والبرامج الداعمة بلغ أكثر من 755 ألف مستفيد خلال الفترة من 2017 حتى نهاية 2023، مؤكدًا استمرارية الدعم السكني وتنويع الحلول التمويلية والسكنية بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين لتسهيل وتبسيط إجراءات تملك المستفيدين للمسكن الملائم.
شروط الحصول على الدعم السكني
يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 - أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 - كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 - كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 - إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 - أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 - ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.
7- أن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عامًا.
8 - ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمنزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية.
9 - ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على دعم سكني مسكنًا حكوميًا .
10 - أن يكون المتقدم زوجًا أو أبًا أو من يعول الأسرة، أو امرأة "زوجة، أم" فقط.