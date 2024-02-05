عاجل.. متى يتم فتح الحجز في الأراضي المجانية بالطائف؟ سكني يجيب

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن موعد فتح الحجز في الأراضي المجانية في مختلف المناطق.

وقال أحد المستفيدين في سؤال عبر حساب العناية مستفيدي سكني : "متى يتم فتح الحجز في الأراضي المجانية في مخطط ولي العهد والطائف ؟". اضافة اعلان





مخططات الأراضي المجانية



حساب الدعم السكني







إيداع دعم سكني



إجمالي مستفيدي الدعم السكني



شروط الحصول على الدعم السكني

