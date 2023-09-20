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سحب المزن تزين سماء الهدا وأمطار غزيرة جنوب شرق مكة

سحب المزن
سحب المزن
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على عدد من المناطق خلال الساعات القليلة الماضية.

سحب المزن تزين سماء الهدااضافة اعلان


ووثق مقطع فيديو تشكلات من سحب المزن الركامية تزين سماء الهدا بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.
فيما وثق مقطع فيديو آخر، هطول أمطار غزيرة على أحياء جنوب شرق مكة المكرمة، جعلها  الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس


وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط و الجنوبي وتصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي و متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي ويصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.


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