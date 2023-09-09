السبت، 24 صفر 1445 ، 09 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

حتى الصباح.. "الأرصاد" يًحذر من شبورة مائية وضباب على مكة وعسير

F5iDxKzXEAE1l4Z
شبورة مائية على مكة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب على مكة وعسير حتى الثامنة صباحًا.

شبورة مائية وضباب على مكة والطائفاضافة اعلان

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد منطقة مكة المكرمة، شبورة مائية “ضباب خفيف”، يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظة "الطائف".


وأوضح أن الشبورة والضباب متوقعه أن يتكون على منطقة عسير ويشمل محافظات، " أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخمس مشيط وسرات عبيدة وظهران الجنوب".

ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول

وكان مركز إدارة الأزمات والكوارث في مكة المكرمة، حذر جميع المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.

أمطار وسيول من اليوم وحتى يوم الأربعاء

وأكد أنه يحذر من تعرض معظم محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية بدايةً من اليوم السبت حتى يوم الأربعاء المقبل حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

أمطار غزيرة ورعدية على مكة

يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية

كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.



الأمطار تستمر 5 أيام

وأرجع الدفاع المدني ذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ السبت حتى الأربعاء المقبل.

اقرأ أيضا

لا 636لا35
3:35 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

بعد 14 يومًا.. الطلاب والمعلمون على موعد مع أول إجازات العام الدراسي

ولي العهد
3:03 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني

ف غف غث ث
2:37 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

بتوجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يغادر لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة العشرين بالهند

محو الامية
1:21 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

في اليوم العالمي لمحو الأمية .. المملكة تدعم الطلاب وتوفر 1871 مدرسة

اقرأ أيضا

"نزاهه" تبحث مع الانتربول مكافحة الجرائم العابرة للحدود

من السبت للأربعاء.. تحذير عاجل لـ"أزمات مكة" بضرورة تجنب مجاري السيول

السبت 24 صفر.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

12 ألف مجهول نسب ينتظرون إضافة الألقاب إلى أسمائهم

أهم 10.. موعد صرف حساب المواطن وقرض الـ 100ألف ريال وحالة طلاق كل 10دقائق

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

حالة مطرية 7:27 ص الأحد، 03 سبتمبر 2023

منها مكة.. "الحصيني" يبشر بتحسن درجات الحرارة ويُحذر من أمطار على هذه المناطق

أمطار غزيرة بالرياض 3:19 ص السبت، 02 سبتمبر 2023

منها الرياض ومكة.. “الأرصاد” يُحذر بالإنذار الأحمر من أمطار على 9 مناطق

F4-AekXXYAADUgG 12:47 ص السبت، 02 سبتمبر 2023

على مكة والمدينة.. “الأرصاد” يُحذر من شبورة وضباب حتى الـ 8 صباحًا

الطقس - الامطار - امطار سحب رعدية - ارشيفية 6:36 م الجمعة، 01 سبتمبر 2023

إنذار أحمر حتى 11 مساءً.. تحذير عاجل لـ“الأرصاد” من أمطار غزيرة بعدة مناطق

اقرأ أيضا

الأمن يُهاجم تجار السموم
9:46 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

ضربة قاضية.. الأمن يُهاجم تجار السموم ويحبط تهريب المخدرات بعدة مناطق

إعصار جازان القمعي
7:27 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

خبير طقس: لهذه الأسباب جازان ومرتفعاتها عرضة لأعنف الظواهر الجوية

براءة اختراع
7:06 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

وافقت عليها "الملكية الفكرية".. براءة اختراع تصنع منتجًا وطنيًا بنسبة 100%

سيول قوية جارية بتهامة
6:54 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

من مكة للباحة.. أمطار غزيرة بالقنفذة وسيول قوية جارية بتهامة (فيديو)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

لا 636لا35
3:35 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

بعد 14 يومًا.. الطلاب والمعلمون على موعد مع أول إجازات العام الدراسي

أمطار غزيرة
3:13 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لـ 9 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق

ف غف غث ث
2:37 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

بتوجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يغادر لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة العشرين بالهند

غع6 فغعف
2:08 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

السكان يهرعون للشوارع.. زلزال يضرب الرباط ومناطق بالمغرب (فيديوهات)

ع 7ه7 67
2:07 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 3 خطوات للتحقق من نتيجة الفحص الطبي للعمالة الوافدة

وظائق
1:33 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

سارع بالتقديم.. الإعلان عن 650 وظيفة للثانوية فأعلى بمناطق المملكة