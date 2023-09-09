حتى الصباح.. "الأرصاد" يًحذر من شبورة مائية وضباب على مكة وعسير

أصدر
المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب على مكة وعسير حتى
الثامنة صباحًا.
شبورة
مائية وضباب على مكة والطائفاضافة اعلان
وتوقع
المركز الوطني للأرصاد أن تشهد منطقة مكة المكرمة، شبورة مائية “ضباب خفيف”، يصاحبها
تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظة "الطائف".
وأوضح
أن الشبورة والضباب متوقعه أن يتكون على منطقة عسير ويشمل محافظات، " أبها
وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخمس مشيط وسرات عبيدة وظهران الجنوب".
ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول
وكان
مركز إدارة الأزمات والكوارث في مكة المكرمة، حذر جميع المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر
وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.
أمطار
وسيول من اليوم وحتى يوم الأربعاء
وأكد
أنه يحذر من تعرض معظم محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية بدايةً من اليوم
السبت حتى يوم الأربعاء المقبل حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.
أمطار
غزيرة ورعدية على مكة
يأتي
هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم
مناطق المملكة.
الدفاع
المدني يحذر من أمطار رعدية
كما
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة
والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.
الأمطار
تستمر 5 أيام
وأرجع
الدفاع المدني ذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً
من يوم غدٍ السبت حتى الأربعاء المقبل.