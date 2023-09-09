حتى الصباح.. "الأرصاد" يًحذر من شبورة مائية وضباب على مكة وعسير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب على مكة وعسير حتى الثامنة صباحًا.





شبورة مائية وضباب على مكة والطائف اضافة اعلان



ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول



أمطار وسيول من اليوم وحتى يوم الأربعاء



أمطار غزيرة ورعدية على مكة



الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية



الأمطار تستمر 5 أيام



وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد منطقة مكة المكرمة، شبورة مائية “ضباب خفيف”، يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظة "الطائف".وأوضح أن الشبورة والضباب متوقعه أن يتكون على منطقة عسير ويشمل محافظات، " أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخمس مشيط وسرات عبيدة وظهران الجنوب".وكان مركز إدارة الأزمات والكوارث في مكة المكرمة، حذر جميع المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.وأكد أنه يحذر من تعرض معظم محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية بدايةً من اليوم السبت حتى يوم الأربعاء المقبل حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.وأرجع الدفاع المدني ذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ السبت حتى الأربعاء المقبل.