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شاهد.. أمطار غزيرة وسيول تغمر الشوارع بالطائف

سيول الطائف
سيول الطائف
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية في أحياء الطائف بمنطقة مكة المكرمة.


ووثق المقطع، أجواء ماطرة وسيول تغمر الشوارع في الطائف، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.اضافة اعلان

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة.
تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.

حركة الرياح السطحية


 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي , وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الأمواج


وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي ويكون خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


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