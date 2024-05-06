الإثنين، 27 شوال 1445 ، 06 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لارتكابها مخالفات.. حجب 7 تطبيقات بعضها لتوصيل الطلبات وأخرى لنقل الركاب (فيديو)

الهيئة-العامة-للنقل-1699275236-0
الهيئة العامة للنقل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة للنقل، صالح الزويد، أنه تم حجب 7 تطبيقات بعضها لتوصيل الطلبات والطعام، وأخرى لنقل الركاب في الآونة الأخيرة؛ بسبب ارتكابها عدة مخالفات.اضافة اعلان
وقال في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية": "في الأسبوع الماضي أعلنا عن حجب تطبيق لعدم ارتباطه بالأنظمة الرقمية للهيئة".

أسباب قرارات الإيقاف

وأوضح أن قرار الإيقاف جاء لعدم التزام التطبيق بالأنظمة والاشتراطات، وعدم الالتزام باشتراطات الربط التقني مع الهيئة. 
وتتمثل المخالفات في:
- عدم عمل السائقين غير السعوديين في تطبيقات نقل الركاب.
- الالتزام بالمواصفات المعتمدة للسيارات العاملة في النشاط.
- إيقاف أي سائق يلغي 5 طلبات بعد قبولها خلال الشهر الواحد.
- إظهار الوجهة النهائية للراكب قبل قبول الطلب..
وأضاف المتحدث، أن عقوبة عمل غير السعودي في تطبيقات نقل الركاب تصل إلى 5 آلاف ريال، وفق اللائحة.

اقرأ أيضا

بالأسماء.. فرض عقوبات مالية ضخمة على عددٍ من المنشآت العاملة بقطاع المياه

بالصور.. أمير الرياض يدشن 30 مشروعًا تنمويًا للطرق بأكثر من 2.8 مليار ريال

عاجل.. مخلة بالشرف.. القبض على مقيم بهذه التهمة في المدينة

رابط وطريقة التقديم في برنامج أكاديمية الصحة العامة التدريبي

وزير العدل: المملكة تمر بمرحلة تطور تشريعي كبير

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook