لارتكابها مخالفات.. حجب 7 تطبيقات بعضها لتوصيل الطلبات وأخرى لنقل الركاب (فيديو)

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أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة للنقل، صالح الزويد، أنه تم حجب 7 تطبيقات بعضها لتوصيل الطلبات والطعام، وأخرى لنقل الركاب في الآونة الأخيرة؛ بسبب ارتكابها عدة مخالفات.

وقال في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية": "في الأسبوع الماضي أعلنا عن حجب تطبيق لعدم ارتباطه بالأنظمة الرقمية للهيئة".





أسباب قرارات الإيقاف







صالح الزويد (المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل)#روتانا_خليجية pic.twitter.com/Fn7XU9bJ1x #برنامج_ياهلا مؤخرا تم حجب 7 تطبيقات بعضها لتوصيل الطلبات وأخرى لنقل الركاب بسبب ارتكابها عدة مخالفات..صالح الزويد (المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل) @Mofareh5 May 5, 2024

وأوضح أن قرار الإيقاف جاء لعدم التزام التطبيق بالأنظمة والاشتراطات، وعدم الالتزام باشتراطات الربط التقني مع الهيئة.وتتمثل المخالفات في:- عدم عمل السائقين غير السعوديين في تطبيقات نقل الركاب.- الالتزام بالمواصفات المعتمدة للسيارات العاملة في النشاط.- إيقاف أي سائق يلغي 5 طلبات بعد قبولها خلال الشهر الواحد.- إظهار الوجهة النهائية للراكب قبل قبول الطلب..وأضاف المتحدث، أن عقوبة عمل غير السعودي في تطبيقات نقل الركاب تصل إلى 5 آلاف ريال، وفق اللائحة.