لارتكابها مخالفات.. حجب 7 تطبيقات بعضها لتوصيل الطلبات وأخرى لنقل الركاب (فيديو)

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أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة للنقل، صالح الزويد، أنه تم حجب 7 تطبيقات بعضها لتوصيل الطلبات والطعام، وأخرى لنقل الركاب في الآونة الأخيرة؛ بسبب ارتكابها عدة مخالفات.
وقال في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية": "في الأسبوع الماضي أعلنا عن حجب تطبيق لعدم ارتباطه بالأنظمة الرقمية للهيئة".
أسباب قرارات الإيقافوأوضح أن قرار الإيقاف جاء لعدم التزام التطبيق بالأنظمة والاشتراطات، وعدم الالتزام باشتراطات الربط التقني مع الهيئة.
وتتمثل المخالفات في:
- عدم عمل السائقين غير السعوديين في تطبيقات نقل الركاب.
- الالتزام بالمواصفات المعتمدة للسيارات العاملة في النشاط.
- إيقاف أي سائق يلغي 5 طلبات بعد قبولها خلال الشهر الواحد.
- إظهار الوجهة النهائية للراكب قبل قبول الطلب..
وأضاف المتحدث، أن عقوبة عمل غير السعودي في تطبيقات نقل الركاب تصل إلى 5 آلاف ريال، وفق اللائحة.
مؤخرا تم حجب 7 تطبيقات بعضها لتوصيل الطلبات وأخرى لنقل الركاب بسبب ارتكابها عدة مخالفات..— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 5, 2024
صالح الزويد (المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل)@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Fn7XU9bJ1x