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إنذار أحمر حتى المساء.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار على مكة

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أمطار على مكة المكرمة
أ أ
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.اضافة اعلان

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على محافظات مكة

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المحافظات بمنطقة مكة.

أمطار على العاصمة المقدسة وهذه المحافظات

وأطلق المركز الإنذار الأحمر محذرًا من إطلاق أمطار متوسطة بداية الحالة: من ظهر واليوم وحتى العاشرة مساءً على محافظات، "القنفذة والجموم والطائف والعرضيات وأضم وميسان والعاصمة المقدسة".

الحالة المطرية تستمر حتى العاشرة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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