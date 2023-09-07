إنذار أحمر حتى المساء.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار على مكة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة. اضافة اعلان





أمطار غزيرة وأتربة وسيول على محافظات مكة



أمطار على العاصمة المقدسة وهذه المحافظات



الحالة المطرية تستمر حتى العاشرة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المحافظات بمنطقة مكة.وأطلق المركز الإنذار الأحمر محذرًا من إطلاق أمطار متوسطة بداية الحالة: من ظهر واليوم وحتى العاشرة مساءً على محافظات، "القنفذة والجموم والطائف والعرضيات وأضم وميسان والعاصمة المقدسة".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.