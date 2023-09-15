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توضيح مهم لمستفيدي الضمان بشأن الحصول على دعم حساب المواطن

حساب المواطن - الدعم الشهري
حساب المواطن
أ أ
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قال حساب المواطن إن الحصول على راتب من الضمان المطور ولذوي الإعاقة لا يؤثر على استحقاق الدعم المقدم من البرنامج.
وأضاف ردًا على استفسار بهذا الخصوص عبر منصة "إكس": "لا يؤثر ذلك، ولا يتم احتسابهم من ضمن الدخل في برنامج حساب المواطن".اضافة اعلان

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3:15 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

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