المملكة: سنستمر في إرسال المساعدات إلى ليبيا مهما تطلب الأمر

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أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن المساعدات ستنطلق إلى ليبيا غدًا، وأن المملكة ستستمر في إرسال المساعدات إلى ليبيا مهما تطلب الأمر. اضافة اعلان

وأكد أن إرسال المساعدات إلى ليبيا قد يستمر لأشهر ومستعدون لذلك، وأن التركيز حاليًا على إرسال مساعدات غذائية وإيوائية إلى ليبيا.



الوضع في درنة كارثي

وكشفت منظمة أطباء بلا حدود أن الوضع الكارثي في درنة يتطلب تضامن جميع وكالات الإغاثية، مؤكدة أأأنها بدأت بفي تقييم الاحتياجات الأساسية في درنة.

وقالت الهيئة الليبية للإغاثة، إن الكارثة كبيرة جدا وعدد المفقودين لا يقل عن 10 آلاف، مبينة أنه لا أرقام دقيقة بشأن عدد الوفيات والمفقودين حتى الآن.

وأوضحت أنه تم إغلاق كل الطرق المؤدية إلى المناطق المنكوبة في درنة، لافتة إلى أن فرص الوصول إلى ناجين في درنة لا تزال قائمة لكنها قليلة.



ليبيا تعاني من قلة فرق الإنقاذ

وبين وزير الطيران بالحكومة الليبية المكلفة، أن عمال الإنقاذ والبحث يسابقون الزمن للوصول إلى ناجين، وأن البلاد تعاني من قلة فرق الإنقاذ على الأرض.

ولفت إلى أنه من المهم وصول فرق إغاثة دولية بأسرع وقت إلى درنة، وأنه تم نشر 21 نقطة ثابتة في المناطق المنكوبة لتوزيع المساعدات.



عدد الوفيات جراء الفيضانات بلغ 3065

من ناحيته، كشف وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة أن الوفيات المؤكدة جراء الفيضانات بلغت 3065 حتى أمس.



خادم الحرمين يوجه بمساعدات عاجلة لـ ليبيا

يأتي هذا في وقت وجه فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



مساعدات غذائية ودوائية

وأمرا بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة، وذلك امتدادًا للدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة، للوقوف مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والمحن التي تمر بها.

