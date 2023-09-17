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نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة بالدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

فيصل بن فرحان وزير الخارجية
الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية
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نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الأحد، إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.اضافة اعلان

الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.

اجتماعات رسمية

 وسيشارك سمو وزير الخارجية، في عدة اجتماعات رسمية لبحث المستجدات على الساحة الدولية، والجهود الدولية الرامية إلى تعزيز دعائم الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة القضايا التي تخص تنمية الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اجتماعات وزارية

 كما سيشارك سموه في عدد من الاجتماعات الوزارية التي ستعقد في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية.

لقاءات ثنائية

 كما سيعقد سمو وزير الخارجية على هامش الجمعية العامة عدداً من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول الشقيقة والصديقة، ومع عدد من مسؤولي المنظمات الدولية المشاركين في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.

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