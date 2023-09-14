لمن يهمهم الأمر.. تعرف على مصير حساب المواطن

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بعد أيام من صرف الدفعة 70 – شهر سبتمبر، نفى حساب المواطن وقف برنامج الدعم، مؤكدًا استمراره دون أي تغيير في الوقت الراهن.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الخصوص: "البرنامج لايزال قائمًا علمًا أن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وفي حال حدوث أي تغيير سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية للبرنامج". اضافة اعلان



حياك الله ، البرنامج لايزال قائم علماً أن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وفي حال حدوث أي تغيير سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية للبرنامج ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) September 13, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

